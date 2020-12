Inter, dalla Spagna confermano: ecco dove giocherà Nainggolan

Il centrocampista belga è in uscita. Possibile ritorno in Sardegna

L’amore tra l’Inter e Radja Nainggolan non è mai decollato. Arrivato nell’agosto del 2019, con Luciano Spalletti in panchina il belga non è riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale. In quell’annata, tra Serie A, Champions, Europa League e Coppa Italia, totalizzò 36 presenze, 7 reti e 3 assist. Nella stagione successiva il Ninja è tornato in Sardegna, al Cagliari. L’Inter lo ha ceduto con la formula del prestito e in maglia rossoblù Nainggolan ha disputato un’ottima annata sfoderando prestazioni di altissimo livello.

Ecco il ritorno a Milano, nella secondo anno della gestione Conte. Il rapporto tra i due non è mai decollato e le ultime dichiarazioni del tecnico nerazzurro ne sono una forte dimostrazione: “La prestazione di Nainggolan? Giudicatela voi, io vorrei portare tutti nella migliore condizione. C’è chi ci arriva dopo e chi non ci arriva mai”. Queste sono state le parole del tecnico leccese nel post-gara contro il Parma. Le altre più recenti risalgono alla sifda casalinga contro il Bologna: “Non sarà disponibile per la gara contro il Bologna, non ha ancora recuperato. Ma per le situazioni individuali dovete chiedere ai dirigenti, non a me”.

In questa stagione ha visto il campo, tra campionato e Champions League, appena 5 volte per un totale di 45’ complessivi. Numeri significativi che dimostrano la poca considerazione che Conte ha del giocatore. A gennaio Nainggolan vorrebbe tornare a Cagliari, squadra in cui è diventato grande e dove ha disputato l’ultima stagione di spessore. Conferme a riguardo arrivano dalla Spagna, a riferirlo è il portale Todofichajes che si è spinto nel dichiarare con certezza che la Sardegna sarà la prossima destinazione del belga.