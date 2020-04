Calciomercato Inter Nainggolan Chiesa prove di trattativa con Commisso

Arrivano aggiornamenti importanti da Spormediaset sul prossimo mercato estivo nerazzurro. Conte avrebbe chiesto l’arrivo di Federico Chiesa dalla Fiorentina: il tecnico pugliese stravede per l’esterno viola e per lui potrebbe anche stravolgere il suo modulo preferito, cioè il 352. La Fiorentina avrebbe proposto il rinnovo di contratto al suo giocatore ma non è arrivata ancora una risposta definitiva. Chiesa ha chiesto più volte la cessione, in primis alla Juventus, ma Commisso al momento non ci sente e non vuole iniziare il suo progetto con la cessione di una delle sue pedine fondamentali ( ci sono tante voci anche su Castrovilli che ha richieste importanti sia di squadre italiane che estere).

Calciomercato Inter Nainggolan Chiesa possibile scambio

In questo pantano, creato dal Covid19, si potrebbe inserire Marotta che ha una carta da giocarsi importante: Radja Nainggolan. Il belga è in prestito al Cagliari che non ha la forza economica di pagare il giocatore e di pagargli il pesante ingaggio. Nainggolan potrebbe finire alla Fiorentina che avrebbe anche il cartellino di Dalbert (ha fatto un buon anno con i viola) e un conguaglio economico di circa 20 milioni. Commisso vorrebbe la parte cash più alta ma la trattativa potrebbe andare in porto. Ma attenzione sempre alla Juve che potrebbe rilanciare in qualsiasi momento e portare a Torino il numero 25 viola.