Calciomercato, giocatore dell’Inter nel mirino: gli spagnoli preparano l’assalto

Il centrocampista è ormai prossimo alla cessione. Non solo Cagliari si sta muovendo

L’avventura di Radja Nainggolan con la maglia dell’Inter è orami finita. Tra poche settimane il belga lascerà Milano per aprire un nuovo capitolo della sua carriera. L’avventura con i colori nerazzurri non è mai decollata, in estate è stato molto vicino al ritorno in Sardegna ma alla fine è rimasto a Milano. Il Cagliari è ancora sulle tracce del giocatore e a gennaio farà di tutto pur di riprenderlo. Però, secondo quanto riferito da TodoFichajes, anche un club spagnolo ha iniziato a chiedere informazioni. E’ il Villareal che, dopo l’infortunio di Vicente Iborra, sta cercando un sostituto. Ci sono stati i primi contatti, si attendono sviluppi nelle prossime settimane.