Calciomercato Inter nel mirino N’Dicka, Kumbulla e Vertonghen

Calciomercato Inter N’Dicka Kumbulla Vertonghen | In difesa, in vista della prossima stagione, Antonio Conte chiederà sicuramente una pedina. Forse due. Nella sua difesa a 3 messa in opera durante questa stagione, prima che l’emergenza coronavirus bloccasse tutto, Godin non ha mai convinto. Arrivato la scorsa estate, a parametro zero dall’Atletico Madrid, con l’obiettivo di essere il leader del reparto arretrato ha sempre giocato al di sotto della sua fame e alla ripresa l’uruguaiano potrebbe chiedere la cessione per tornare proprio in Spagna. Lo cerca il Levante. Skriniar dal canto suo ha dato il meglio sulla destra mentre Bastoni si è rivelato un buon giocatore e il tecnico pugliese ora cerca il suo vice.

Mercato Inter i sostituti di Godin

Secondo l’edizione oggi in edicola di Tuttosport un nome che piace, e tanto, alla dirigenza nerazzurra è il giovane N’Dicka del Francoforte: è un classe 1999, è nazionale francese Under 21 è in predicato di fare il salto nella Nazionale maggiore e costa circa 25 milioni di euro. Il giocatore ha tanto mercato e in Italia piace anche al Milan. Poi c’è la certezza Kumbulla che ha fatto molto bene quest’anno con l’Hellas Verona. Gli scaligeri chiedono circa 30 milioni per lasciarlo partire. Un nome da non sottovalutare per l’esperienza e per il prezzo è quello del belga Vertonghen che dovrebbe lasciare a parametro 0 il Tottenham Hotspurs di Mourinho e porterebbe un tocco di competenza, soprattutto nelle coppe, che a volte è mancata nella difesa interista.