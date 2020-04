Inter in pressing su Mertens

Inter su Mertens, offerta da top player – L’Inter fa sul serio per il calciatore belga, ecco l’offerta monstre dei nerazzurri. Lukaku spinge per l’arrivo a Milano del compagno di Nazionale. Come conferma mediaset, l’amministratore delegato Beppe Marotta è da sempre sensibile al fascino dei grandi giocatori in scadenza di contratto e ha fiutato l’affare.

L’Inter offre un biennale da 6 milioni a stagione più un’opzione per un altro anno. Praticamente un milione in più rispetto alla cifra proposta dal Napoli, ma senza legare 500.000 euro a stagione al rendimento e soprattutto senza il vincolo dei diritti d’immagine che esiste per gli azzurri.