Calciomercato Inter, nuovo bomber nel mirino: Marotta sfida Maldini

Inter, occhi puntati sul bomber Julian Alvarez

Inter, è caccia al bomber argentino. Stando alle ultime indiscrezioni, confermate anche da ESPN, l’Inter avrebbe nel mirino la punta Julian Alvarez. Sul bomber argentino anche il Milan.

L’attaccante piace ai nerazzurri: “Classe 2000, l’argentino è una punta centrale in grado di giocare anche come esterno offensivo. – come riporta cittaceleste.it – Attualmente in forza al River Plate, in questa stagione si sta rendendo protagonista di un ottimo campionato, condito da 11 reti e 6 assist in appena 14 presenze. Con anche 4 gettoni in nazionale, Alvarez è sicuramente uno dei talenti di maggiore prospettiva della nuova generazione albiceleste. Motivo per cui il River non vorrebbe privarsi del giocatore, che però è protagonista di una situazione contrattuale particolarmente delicata. Al momento, infatti, l’accordo con i Millonarios scadrà il 31 dicembre 2022, data che non rende impensabile un prossimo addio a zero. Il River Plate però, spiega ESPN, vorrebbe convincere Alvarez e il suo agente a prolungare il contratto fino al 2024, portando inoltre la clausola rescissoria a 30 milioni dai 25 attuali“.

