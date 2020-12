Dal Portogallo, l’Inter sfida le big per un talento dello Sporting

I nerazzurri guardano in ottica futuro e studiano un classe 2002 dello Sporting Lisbona

Secondo quanto riferito da A BOLA, anche l’Inter è sulle tracce del classe 2002 Nuno Mendes. Il terzino sinistro portoghese è considerato uno dei giocatori più forti in prospettiva in quel ruolo e di fatto sul laterale c’è da registrare l’interesse di molti top club tra cui l’ Arsenal, il Liverpool, il Manchester United e la Juventus. Nuno Mendes è un giocatore cresciuto nel vivaio dello Sporting Lisbona e secondo quanto riferito da Calciomercato.it il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 45 milioni di euro. Il classe 2002 ha esordito in Prima squadra lo scorso 12 giugno 2020, nel corso della sfida contro il Paços de Ferreira. Il portoghese vanta di 19 presenze e 1 gol all’attivo realizzato contro il Portimonense SC in campionato.