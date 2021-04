Calciomercato Inter, parametro zero da Madrid

Calciomercato Inter

Lucas Vazquez piace a tutti. Il giocatore spagnolo, in forza al Real Madrid andrà in scadenza di contratto il prossimo mese di giugno. Sul giocatore si sono fiondate numerose società, l’Inter è soltanto l’ultima arrivata. Prima dei nerazzurri, Vazquez è rientrato anche nell’obiettivo del Milan.

Calciomercato Inter, idea Vazquez

Adesso l’Inter ha l’obiettivo Lucas Vazquez a parametro zero. Il giocatore dei blancos non sarà riconfermato e lascerà il Real a fine stagione per scadenza di contratto. L’Inter ci pensa per avere un’alternativa sulle fasce. La dirigenza italiana non perde tempo ed è già in contatto con gli agenti del madridista. Fino a poco tempo fa il giocatore stava bene, adesso molto dipenderà anche dal quadro clinico del giocatore.

Lucas, infatti, è attualmente infortunato, quindi è un po’ difficile capire il suo futuro. Al momento lo spagnolo lamenta una distorsione al legamento crociato posteriore del ginocchio sinistro, un infortunio da tenere sotto osservazione per evitare possibili complicazioni. Non sarà per molto tempo fuori dai giochi, quindi sul mercato la situazione non dovrebbe subire grandi cambiamenti. Vazquez, che a luglio spegnerà le 30 candeline, è un ottimo esterno offensivo, ma è perfetto anche come terzino destro. Le sua duttilità, abbinata al buon dribbling e velocità, fanno sì che sia un elemento perfetto per l’organico di Antonio Conte.