Il croato è nella lista dei cedibili, al suo posto l’Inter potrebbe puntare sul ritorno di Dimarco

Non è una notizia nuova: con l’offerta giusta Ivan Perisic può lasciare l’Inter. Il croato non sta incidendo più di tanto ma è un giocatore che si è rilevato utile per Antonio Conte che in questa stagione lo ha schierato in diverse posizioni del campo. Come riferito da calciomercato.it, l’erede del croato potrebbe essere il classe 1997, Federico Dimarco. Il giocatore dell’Hellas Verona è stato girato dall’Inter con la formula del prestito e con il diritto di riscatto in favore degli scaligeri.

Dimarco osservato speciale

Dimarco al momento è un’ipotesi, l’esterno è stato visionato da vicino nell’ultima gara disputata dai nerazzurri. Il calciatore italiano può giocare come esterno in un centrocampo a 5 e ha una qualità che in pochi hanno: quella di saper calciare le punizioni. Elemento che nella rosa di Antonio Conte manca e che può quindi essere un’arma in più.