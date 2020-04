Calciomercato Inter Pogba non rinnova con il Manchester United

Notizie importanti arrivano da Manchester per la questione Pogba. Lo United ha deciso di far decadere il diritto di opzione di un altro anno e quindi il contratto del francese andrà in scadenza al 30 giugno 2021. Raiola é già al lavoro per trovargli una big ideale per le sue ambizioni. In corsa ci sono il Real Madrid con Zidane che lo corteggia già da qualche anno e la Juventus pensa ad un suo ritorno dopo averlo venduto allo United e guadagnato circa 100 milioni (altri 30 li prese Raiola con le commissioni).

Calciomercato Inter Pogba nel mirino

Anche l’Inter però è un opzione concreta e che piace al francese perché troverebbe Conte che lo ha allenato nel triennio juventino. Al tempo stesso il rischio di perdere il campione a parametro zero potrebbe spingere il club di Manchester ad abbassare le pretese. Potrebbero essere decisivi i buoni rapporti con alcuni big neroazzurri, Lukaku in primis, e la volontà del procuratore che nel caso del Polpo è davvero in grado di fare il bello e il cattivo tempo. Da non scartare anche l’opzione Psg ma la destinazione non attira più di tanto per il livello mediocre del campionato francese anche se l’ingaggio sarebbe abbastanza alto. Sarà un mercato importante con alcuni big che potrebbero cambiare maglia durante la sessione estiva.