Calciomercato, Pogba al Real Madrid aiuta l’Inter: ecco perché

Il passaggio del francese in maglia Blancos potrebbe essere d’aiuto all’Inter in ottica mercato

Da quando Mino Raiola ha parlato del futuro incerto di Paul Pogba al Manchester United sono iniziate a circolare molte voci di mercato. La Juventus vuole e sogna di riportarlo in Italia, Pogba tornerebbe subito a Torino ma ci sono alcuni nodi contrattuali da sciogliere. Il centrocampista, però, non è solo un obiettivo dei bianconeri ma anche del Real Madrid.

Zidane ha avuto dei contatti con il giocatore e sta facendo di tutto pur di convincerlo. L’approdo a Madrid spalancherebbe le porte alla cessione del classe 1998 Federico Valverde. Per il portale Fichajes il Real Madrid ha bisogno di generare entrate, Valverde sarebbe di troppo nello scacchiere tattico di Zidane e per questo motivo verrebbe messo in vendita. Valverde è da tempo nel mirino dell’Inter che sarebbe in pole per acquistarlo. Il Real valuta l’uruguaiano 35-40 milioni di euro.