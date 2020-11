Dalla Spagna, top player del PSG all’Inter a gennaio: ecco di chi si tratta

L’argentino Di Maria vuole lasciare Parigi, i nerazzurri possono tentare il colpo sfruttando al meglio i buoni rapporti tra i due club

Ángel Di María ha deciso: vuole lasciare il PSG. A riferirlo è Todofichajes. Il contratto dell’esterno argentino scade il prossimo 30 giugno 2021, Leonardo gli ha proposto il rinnovo ma Di Maria vuole lasciare la capitale francese. I buoni rapporti con l’Inter possono aprire a degli scenari di mercato interessanti. Con i parigini il discorso Eriksen è ancora aperto, Di Maria potrebbe rientrare nella trattiva con il valore di mercato dell’argentino che si aggira intorno ai €20M. Però, i due le due trattative potrebbero anche essere impostate in maniera separata. L’ex Real Madrid rinforzerebbe e non poco l’attacco nerazzuro; in questa stagione l’argentino ha collezionato 10 presenze e messo a referto 4 gol e 5 assist. Inoltre a Milano sarebbe accolto a braccia aperte dai suoi connazionali Javier Zanetti, vice-presidente, e da Lautaro Martinez. Le basi per un trasferimento ci sono, la Serie A sarebbe un’altra tappa importante della sua gloriosa carriera.