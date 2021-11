Calciomercato Inter, questione rinnovi: le ultime tra certezze e perplessità

Dopo l’importante vittoria dell’Inter sull’Udinese, Simone Inzaghi si è espresso sul rinnovo di Lautaro e su quelli di Barella e Brozovic sottolineando l’importanza di questi nel progetto nerazzurro.

Le ultime sui rinnovi



Il rinnovo per il toro è arrivato nei giorni scorsi e quello di Barella dovrebbe essere molto vicino.

Per il sardo ci dovrebbe essere un accordo per l’estensione fino al 2026 a 4.5 milioni (per il primo anno) a salire. Il giorno per la comunicazione del rinnovo del centrocampista potrebbe essere giovedì prossimo.

Più complicata è la situazione di Marcelo Brozovic. Il contratto del croato è in scadenza il prossimo 30 giugno ma le parti in causa non hanno ancora realmente discusso per il rinnovo. La situazione adesso è in mano al papà-agente ed all’avvocato del centrocampista, con cui l’Inter spera di trovare un accordo simile a quello di Barella.

Fonte fcinternews.it