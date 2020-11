Calciomercato, la carta del Real Madrid per arrivare a Lautaro Martinez

I blancos vogliono strappare l’attaccante argentino ai nemici storici del Barcellona. Il Real Madrid potrebbe giocarsi la carta Varane

Il Real Madrid è pronta a fare uno sgarbo al Barcellona. Lautaro Martinez, da tempo nel mirino del Barcellona, è finito anche nel taccuino dei dirigenti Blancos. Secondo quanto riferito da Don Diario, Florentino Perez sarebbe disposto a sacrificare il difensore francese Raphael Varane. Con il contratto in scadenza nel 2022, Varane potrebbe rientrare quindi nell’affare che porterebbe Lautaro Martinez a vestire la maglia del Real. L’ex Lens viene valutato €60-€70M e sarebbe utilizzato come contropartita tecnica per abbassare la cifra economica da versare nelle case dell’Inter. A Madrid dal 2011, Varane ha un palmarès tutto da invidiare: tre volte campione della Liga spagnola, una coppa nazionale, tre Supercoppe di Spagna, quattro Champions League, quattro mondiali per club e tre supercoppe UEFA.