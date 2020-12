Inter, sondaggio per Renato Sanches. Scambio in vista con il Cagliari

Il mercato dell’Inter è ufficialmente partito. Sanches piace, Pavoletti può vestire la maglia nerazzurra

Dopo i rumors dei giorni scorsi arrivano conferme anche da parte de La Gazzetta dello Sport: l’Inter sta seguendo Renato Sanches del Lille. Nel 2016 era considerato uno dei giocatori più promettenti d’Europa ma il suo passaggio al Bayern Monaco non consacrò il portoghese. Mandato allo Swansea in prestito ha faticato e non poco ma il passaggio a titolo definitivo al Lille nel 2019 lo ha rilanciato. Nelle ultime due stagioni il classe 1997 sembra essere tornato ai massimi livelli ed è pronto a fare il definitivo salto di qualità. Sanches piace ad Antonio Conte, quest’ultimo lo ritiene il rinforzo giusto per migliorare il centrocampo nerazzurro. L’Inter ha già fatto un sondaggio e per il trasferimento il Lille chiede una cifra al di sotto dei 25 milioni di euro. Prezzo inferiore rispetto ad un altro obiettivo di mercato: Rodrigo De Paul.

Il nome nuovo per rinforzare l’attacco invece è quello di Leonardo Pavoletti del Cagliari. L’attaccante è tornato a giocare con costanza solamente nelle ultime settimane dopo che è rimasto fermo per un lungo infortunio. Beppe Marotta, in questo caso, sta pensando ad uno scambio proponendo il cartellino di Radja Nainggolan. Quest’ultimo è nel mirino dei sardi da tempo e quindi l’operazione potrebbe alla fine accontentare tutti. A riferirlo è Calciomercato.com.