Dalla Spagna, Inter: Conte vuole il centrocampista portoghese

A gennaio l’Inter dovrà muoversi con intelligenza per rinforzare la rosa. Intanto dalla Spagna segnalano l’interesse per un centrocampista portoghese

E’ passato dal Bayern Monaco a Lille dopo aver deluso le aspettative ma negli ultimi due anni Renato Sanches è riuscito pian piano a riconquistare la fiducia di tutti. In Francia sta vivendo una seconda giovinezza ed è diventato un riferimento molto importante nell’assetto tattico di Christophe Galtier. Come riferito da TodoFichajes, Antonio Conte segue il classe 1997 da molto tempo e adesso si è convinto che abbia davvero raggiunto la giusta maturità per giocare in un grande club. Strapparlo al Lille non sarà semplice considerando anche che sul giocatore ci sono molte squadre della Premier League. Renato Sanches torna ad essere accostato all’Inter e una possibile uscita a gennaio potrebbe permettere a Marotta di finanziare il colpo.