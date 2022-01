Calciomercato Inter, rinforzo per la fascia: la mossa di Marotta

Continua la caccia al mercato per il ds Marotta che è in cerca di nuove alternative da regalare a Inzaghi che possano fare al caso dell’allenatore ex Lazio in vista della ripresa di campionato ma anche della Champions League. Il tecnico si aspetta un vice Dzeko per l’attacco ma anche un’alternativa sulla fascia visto che rimane in dubbio il futuro di Perisic, che potrebbe lasciare Milano a partire da giugno.

Inzaghi con il solo Perisic a disposizione e visto anche il nuovo ruolo di Dimarco si aspetta un acquisto sulla fascia con Marotta che sta valutando diverse piste. Lucas Digne è il primo nome per la fascia visto che il giocatore ex Roma e ora all’Everton potrebbe arrivare in prestito anche se nell’ultime ore è tornato di moda il nome di Filip Kostic, serbo mancino dell’Eintracht che ha un contratto in scadenza nel 2023 e che potrebbe arrivare per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.