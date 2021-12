Calciomercato, a breve la firma con l’Inter: Inzaghi può sorridere

Sempre più vicino il rinnovo di uno dei punti fermi dell’Inter.

In attesa del mercato di gennaio, il club nerazzurro lavora ai rinnovi di contratto. Il ds Ausilio insieme a Marotta stanno lavorando per confermare quanto fatto di buono lo scorso anno, a cominciare dai calciatori. In queste settimane sembrava che Brozovic dovesse lasciare il club, visto che non si era arrivati mai a un punto di svolta nella trattativa, cosa che potrebbe arrivare ora.

Inzaghi ha fretta. Il centrocampista dell’Inter, punto fermo prima di Spalletti poi di Conte e ora dell’allenatore ex Lazio, sta benissimo nel club nerazzurro e nonostante abbia mercato(e che mercato) vorrebbe prolungare il suo contratto con il club di Zhang, con Marotta che sarebbe felicissimo di poterlo accontentare.

Inter, manca poco per il rinnovo di Brozovic

Dopo il rinnovo di Lautaro Martinez, finalmente potrebbe arrivare un nuovo rinnovo in casa Inter. Si tratta di Marcelo Brozovic, con la firma che potrebbe arrivare prima dell’inizio del nuovo anno.

Dopo i molti incontri svolti tra il procuratore del giocatore croato e la dirigenza nerazzurra questa volta potrebbe arrivare davvero il prolungamento del contratto anche se nella trattativa balla ancora 1 milione tra domanda e offerta, cifra che potrebbe essere colmata da entrambe le parti.