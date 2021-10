Calciomercato Inter, rinnovo a un passo: firmerà un quadriennale

Oggi l’incontro probabilmente decisivo

Giorni caldi per l’Inter a livello di rinnovi: oggi, infatti, il contratto di Marcelo Brozovic dovrebbe essere prolungato. Il centrocampista croato, 29 anni a novembre, è stato una pedina fondamentale dei nerazzurri negli ultimi anni, con ben 33 presenze, 2 gol e 6 assist nella stagione scorsa, quella dello scudetto numero 19.

L’attuale contratto di Brozovic scade a giugno 2022, dunque il prolungamento è prioritario, dato che in caso contrario si rischierebbe di perderlo a zero in estate. Per proteggersi, il club di Steven Zhang ha fissato un incontro per oggi con il suo agente, il padre Ivan. Il giocatore chiederà presumibilmente un quadriennale da 6.5 milioni di euro annui, e la società potrebbe già accontentarlo subito: nonostante l’alta cifra, infatti, potrebbe aprirsi una concorrenza velenosa con altri grandi club, e perdere un centrocampista di questo livello farebbe troppo male ai nerazzurri.