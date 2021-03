Inter, ostacolo Betis per un obiettivo di mercato

La squadra spagnola si intromette in maniera prepotente nella corsa per Rui Silva, portiere del Granada

L’Inter sta cercando un portiere, questa non è una novità. Samir Handanovic spegnerà le 37 candeline il prossimo 14 luglio. Lo sloveno ha ancora alcuni anni di carriera davanti ma il club nerazzurro si sta muovendo sul mercato per trovare l’erede. Diversi i nomi che piacciono; tra questi ci sono Alessio Cragno del Cagliari e Juan Musso dell’Udinese. L’obiettivo di Handanovic, arrivato a Milano nel 2012, è quello di andarsene da vincente considerando che in questi anni non ha vinto praticamente nulla. Nella lista di Beppe Marotta e Piero Ausilio ci sono altri nomi e tra questi spicca il profilo di un portiere portoghese in scadenza dal Granada.



Inter, c’è anche il Betis su Rui Silva

Rui Silva è stato proposto ai dirigenti nerazzurri già nel mercato di riparazione. Come si apprende da fcinternews, la risposta della dirigenza fu molto tiepida. L’Inter lo tiene sotto osservazione ma al momento valuta le alternative. La situazione legata al futuro del club di viale della Liberazione è un’incognita e blocca di conseguenza anche le mosse e le strategie di mercato. Ecco perché c’è il rischio che l’Inter possa vedersi sfumare i diversi obiettivi. Nelle ultime ore il Betis Siviglia ha accelerato per aggiudicarsi Rui Silva. Conferme arrivano dal presidente della squadra spagnola. Ecco che cosa ha dichiarato Ángel Haro ai microfoni di Onda Cero: “Se ho già acquistato Rui Silva? E’ un portiere che interessa, ma in questo momento è concentrato nel Granada e sta facendo molto bene. Hanno superato il turno contro il Napoli ed è un portiere che ci piace molto”. Il numero uno del Betis non si è sbilanciato più di tanto ma ha comunque ha sottolineato l’interesse per il giocatore. Considerando il momento societario dell’Inter gli spagnoli potrebbe chiudere la trattativa nelle prossime settimane.