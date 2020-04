Calciomercato Inter, Sanchez vuole rimanere a Milano: i motivi

Calciomercato Inter Sanchez rifiuta il taglio dell’ingaggio

Alexis Sanchez ha deciso di non tagliarsi lo stipendio e, a fine stagione preferirebbe non tornare a Manchester. A rivelarlo è l’ Evening Standard, giornale inglese. Il cileno non farà parte del progetto tecnico di Solskjaer ma l’ingaggio non aiuta a trovare società pronte ad acquistare il suo cartellino (l’attaccante ha anche 31) perchè prende circa 450000 sterline a settimana.

Sanchez, svela il quotidiano, vorrebbe restare all’Inter che però non pensa a riscattarlo sia per le richieste economiche,del giocatore e della dirigenza dello United, e anche per i suoi molteplici problemi muscolari.