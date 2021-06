Calciomercato Inter

Superato lo spavento per Christian Eriksen, in seguito al malore subito durante la sfida degli Europei, Danimarca-Finlandia, l’Inter torna a lavoro e pensa al calciomercato. Le ultime notizie al riguardo arrivano direttamente dalla Spagna.

Calciomercato Inter, si lavora per Carvalho in prestito

La squadra campione d’Italia insieme al neo allenatore, Simone Inzaghi, sono alla ricerca di profili interessanti per rinforzare la rosa nerazzurra con un occhio sempre attento ai conti per il club di Zhang. Si provvederà a migliorare la rosa andando a puntellare i ruoli che ne hanno maggiormente bisogno. Al di là dell’esterno sinistro e del vice Lukaku, l’Inter con la giusta occasione potrebbe anche andare a regalare un nuovo mediano al nuovo allenatore. La chance interessante potrebbe arrivare dalla Spagna, se i proprietari del cartellino del giocatore sono disposti a trattare alle condizioni della società italiana.

Gli spagnoli del Betis hanno messo sul mercato in uscita William Carvalho. La società iberica alla luce del possibile introito derivante da un suo addio, e dalle prestazioni in maglia biancoverde, appare propensa ad una cessione già questa estate. Per conquistare il giocatore si sono fatte avanti già diverse società, Leicester e Inter sono due delle principali. Il Betis dal canto suo valuta l’addio e si è parlato finora di una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro che consentirebbero così al centrocampista di avere carta bianca sul futuro. L’Inter spera di trovare un’intesa che possa far arrivare il giocatore in prestito per la prossima stagione.