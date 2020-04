Inter-Cavani, più che un’ipotesi

L’Inter potrebbe riportare in Italia Cavani – Sarebbe stato proprio l’attaccante del PSG, tramite il suo entourage, a proporsi ai nerazzurri. Come riporta la Gazzetta dello Sport, gli agenti del Matador, in scadenza di contratto col Psg il prossimo 30 giugno, avrebbero infatti offerto il Matador al club nerazzurro (una mossa che potrebbe condizionare la decisione sul riscatto di Mauro Icardi da parte del club parigino). Le difficoltà di arrivare a Giroud o Mertens spingono l’Inter a valutare alternative. Il nome di Cavani è di quelli intriganti, nonostante l’età il centravanti ex Napoli garantisce ancora qualità, quantità e gol, l’Inter ci fa un pensierino.