Inter, Skriniar via a gennaio: la situazione

Il centrale slovacco può essere il sacrificato per far risanare il bilancio

Milan Skriniar può lasciare l’Inter già nel mercato di gennaio. A riferirlo è il noto giornalista Fabrizio Romano, la notizia è stata poi ripresa anche dal Sun. Lo slovacco potrebbe essere sacrificato perché i nerazzurri hanno bisogno di concretizzare un’importante cessione per le questioni legate al bilancio. Sul classe 1995 c’è il Tottenham di Josè Mourinho, il giocatore piace da diverse sessioni di mercato. La richiesta di Marotta per la cessione è di €50M, se gli Spurs si presenteranno con una cifra del genere i dirigenti nerazzurri venderanno il difensore già nel mercato invernale. Nelle ultime settimane Skriniar ha fornito prestazioni di un certo livello ma nella passata stagione ha sofferto e non poco il ruolo di terzo a destra. Per questo motivo, i dirigenti pensano che possa essere proprio Skriniar il più indicato alla cessione considerando che sta faticando ad esprimersi come aveva fatto vedere con Luciano Spalletti nella difesa a quattro.