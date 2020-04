Inter, caccia a Smalling

Inter su Smalling – L’Inter guarda avanti, in attesa della ripresa del campionato si parla di mercato, indiscrezioni ricevute dalla redazione di SportPaper.it vogliono Marotta e soci all’opera per regalare a Conte un nuovo ed affidabile difensore centrale. I nerazzurri, salvo sorprese, saluteranno l’uruguaiano Godin dopo una sola stagione in nerazzurro. Nello scacchiere di Conte il posto dell’ex Atletico Madrid potrebbe esser preso dal romanista Smalling. Difficoltà per la Roma per riscattare il difensore dei Red Devils, il club capitolino è alle prese con il possibile passaggio di proprietà. Ecco l’idea dei nerazzurri, inserirsi tra giallorossi e inglesi e tentare di portare a Milano il difensore inglese reduce da una prima parte di stagione sorprendente con la maglia giallorossa. Inter e Manchester sono in ottimi rapporti, i due club dovranno parlare di Sanchez, probabile ritorno alla base del cileno.

I nerazzurri riscatteranno dal Manchester Lukaku, in una trattativa allargata potrebbe rientrare Smalling a cifre non esose rispetto a quelle del calciomercato recente. Un affare low cost, giocatore di carattere e affidabilità che con De Vrij, Skriniar e Bastoni andrebbe a completare un reparto difensivo di grande affidabilità. Su Smalling il possibile interesse anche di Milan e Juventus, i due club al momento restano però alla finestra. La Roma cercherà di riscattare il calciatore, ma l’Inter è in agguato.