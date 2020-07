Calciomercato Inter, Suarez accoglie Lautaro: “Pronti ad aiutarlo”

Calciomercato Inter Lautaro Suarez lo accoglie

“Lautaro Martinez è un giocatore che si è esibito ad alto livello in Italia e non facile venire dall’Argentina e poterlo dimostrare. Se viene siamo pronti ad aiutarlo”. Così Luis Suarez, stella uruguaiana del Barcellona, in una intervista a Mundo Deportivo, in merito al possibile arrivo dell’attaccante dell’Inter al Barca.

Calciomercato Inter Lautaro Suarez apre all’arrivo

“È un giovane giocatore che ha anche bisogno di avere persone esperte al suo fianco – sottolinea il Charrua. Non è facile venire al Barça e giocare. Bisogna imparare concetti diversi a cui non si è abituati. Uno è sempre lì per aiutare tutti i nuovi, che si tratti di un “9”, di un’ala o di qualsiasi altra cosa”.