Calciomercato Inter, obiettivo a centrocampo: assist di Nainggolan

Stando a quanto riportato da Interlive, portale molto vicino alle vicende nerazzurre, infatti il belga, sembra non rientrare nei piani di Antonio Conte. E, col Cagliari che sembra interessato al suo cartellino, ma solo se rescinde il suo contratto con la squadra nerazzurra e se si diminuirà lo stipendio (in questo momento percepisce 3,2 milioni di euro), si stanno valutando altre opzioni per il suo futuro.

Un’opzione importante, che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore è quella che lo vede al Bologna in cambio di Mattias Svanberg, gioiellino, classe 1999 della squadra felsinea. Il centrocampista di Mihajlovic potrebbe quindi essere coinvolto in uno scambio alla pari con il 32enne belga che troverebbe un suo grandissimo estimatore e con Conte, che, invece, troverebbe un giovane talento sulle cui tracce sembra ci siano tutti i più importanti club europei. Potrebbe essere quindi una buona soluzione che accontenta tutte le parti in causa.