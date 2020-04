Calciomercato Inter Thiago Almada nome nuovo per il centrocampo

L’Inter è sul talento argentino del Velez Sarsfield Thiago Almada e ad annunciarlo è l’emittente TNT Sports. Il giornalista sudamericano Martin Castilla parla di un offerta di 25 milioni che l’Inter avrebbe fatto alla società di Buenos Aires. Thiago Almada è un classe 2001 che può giocare in tutte le posizioni della trequarti. Quest’anno calcistico ha giocato 22 partite condite con 4 goal e 1 assist.

Calciomercato Inter Thiago Almada : la carriera

In Argentina è considerato un talento puro e a 17 anni ha esordito già in prima squadra. Ha partecipato al Sudamericano Sub20 e, nonostante fosse il più piccolo della squadra, è stato uno dei trascinatori della Nazionale (l’Argentina chiuse la competizione al secondo posto). Sulle sue tracce c’è anche il Manchester City di Guardiola che propose circa 20 milioni per comprare il suo cartellino ma il Velez ritenne il giocatore incedibile. Ma a luglio tutto può cambiare con il giocatore che potrebbe spingere per arrivare in una big europea.