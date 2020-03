Calciomercato Inter, Tolisso nuovo obiettivo per la difesa

Calciomercato Inter Tolisso | La parola d’ordine del calciomercato prossimo venturo sarà scambio. Lo rivela nel dettaglio l’edizione oggi in edicola di Tuttosport. Del resto, sottolinea il quotidiano sportivo di Torino, dare una valutazione puntuale ai cartellini dei giocatori alle fine dell’emergenza coronavirus potrebbe risultare tutt’altro che semplice e per le casse delle società anche frustrante. Si parla di una possibile svalutazione di almeno il 50%. Per non tacere dei bilanci che vedranno dimezzare il valore delle poste. Diventa quindi necessario procedere per scambi piuttosto che per acquisto dei cartellini. E in tal senso le operazioni messe in cantiere da Marotta si muovono già in quella direzione. Vediamole nel dettaglio.

Mercato Inter, nuova idea per la difesa

Sempre secondo Tuttosport “nella Milano nerazzurra il primo effetto collaterale dovuto all’esplosione della pandemia è il congelamento, fino a nuovo ordine, della trattativa tra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez”. Marotta e Ausilio, piuttosto lavorano alacremente ai parametri zero, Giroud e monitorano le occasioni di un mercato che sarà a cifre basse e come detto fatto soprattutto di scambi. In tal senso i potenziali esuberi tra le altre grandi d’Europa possono davvero fare al caso: Coutinho in primis. L’Inter in parallelo rischia di veder tornare al Suning Center calciatori ceduti in prestito come Icardi, Perisic, Joao Mario e Lazaro ma che di riflesso possono diventare utili per sistemare altri tasselli. A tal proposito l’affare caldo è Perisic che potrebbe consentire ai nerazzurri di mettere le mani su Tolisso. Classe 1994, francese, Campione del Mondo 2018, nato esterno di centrocampo, ricopre attualmente il ruolo di centrocampista centrale con grande attitudine difensiva, Molto abile nel contrastare e recuperare palla. In più è dotato anche di buona tecnica, agilità e forza fisica. Un vero e proprio jolly. Il suo valore nominale è di 25 milioni di euro, Perisic è a bilancio per 22. Lo scambio potrebbe decollare.