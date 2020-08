Calciomercato Inter Tonali:

Mesi fa era un outsider, poi si è avvicinato ancora, oggi è in dirittura d’arrivo. Sandro Tonali è sempre più prossimo a diventare un nuovo calciatore dell’Inter. Dopo la lunga trafila nel Brescia – iniziata nel settore giovanile ad appena 12 anni e culminata con l’esordio in Serie A nella stagione appena conclusasi – il centrocampista classe 2000 sta per approdare alla corte di Antonio Conte. Ne sono convinti, oltre agli addetti ai lavori che rilanciano la notizia da più parti, anche i trader di Snai che – come riporta Agipronews – quotano il trasferimento di Tonali in nerazzurro a 1,22. Staccate – e di molto –

tutte le altre possibili destinazioni, con solo Milan (4,50) e Juventus (5,50) come possibili insidie, piuttosto improbabili a questo punto. Praticamente fuori gioco Roma e Napoli (offerte a 15,00), così come Manchester United, Paris Saint Germain e l’ipotesi di una permanenza a Brescia (25,00). Le 35 presenze in Serie A (con un gol all’attivo) hanno quindi convinto le big d’Europa ad interessarsi concretamente a Tonali, che dopo l’esordio nella massima serie e le prime presenze in Nazionale calcherà, con tutta probabilità, i grandi palcoscenici internazionali dalla prossima stagione.