Calciomercato Inter, torna di moda l’idea Giroud

Nel mercato di gennaio l’Inter è pronta a ri-tuffarsi su Olivier Giroud per rimpinguare il reparto offensivo: i dettagli

L’Inter non ha mai cessato di pensare ad Olivier Giroud come rinforzo per quanto concerne l’attacco. L’ ariete francese è oramai ai ferri corti con Lampard e a gennaio vuole cambiare aria. Come sottolinea tuttomercatoweb, il francese è in scadenza a giugno 2021 e per questo portarlo via dalla capitale inglese non dovrebbe comportare esborsi esosi.

Antonio Conte è un grande estimatore dell’ex Arsenal, avendolo allenato durante la sua esperienza come allenatore del Chelsea. Il tecnico salentino, già un anno fa, aveva chiesto l’attaccante ma l’affare non andò in porto.