L’Inter ha scelto il rinforzo per il centrocampo

Idee chiare in casa Inter, il rinforzo scelto per il centrocampo è De Paul

Come conferma l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Rodrigo De Paul sembrerebbe sempre più vicino all’Inter. Conte ha in mente il centrocampista dell’Udinese, individuato come elemento perfetto per rinforzare la mediana. “Duttile, tecnico, dinamico: l’argentino può incastrarsi alla perfezione nella mediana nerazzurra. Il problema è come farlo arrivare alla Pinetina. L’ipotesi, al momento, è quella di un prestito da 18 mesi, senza obbligo, ma con riscatto condizionato anche in maniera scontata. E anche il pagamento dovrà essere dilazionato”. Nella trattativa potrebbe esser inserito il cartellino di Matias Vecino.