Calciomercato Inter Umtiti, nome nuovo per la difesa di Conte

Stamattina il Mundo Deportivo ha annunciato la creazione di un grande asse di mercato tra Barcellona e l’Italia. Il club catalano è in cerca di difensori per sostituire una colonna portante della squadra degli ultimi dieci anni, Gerard Piqué. Il centrale ha 33 anni ed è necessario iniziare il percorso di ricambio generazionale.

Calciomercato Inter Umtiti: qui Barcellona

In realtà la questione difensiva al Barcellona è attuale da molto tempo, almeno da quando ha detto addio al calcio giocato Charles Puyol. Del resto, già ai tempi di Guardiola venivano utilizzati centrocampisti in difesa, come nel caso di Yaya Touré e di Mascherano. Proprio quest’ultimo aveva nascosto il problema vista la sua grande capacità d’adattamento. Negli ultimi anni il Barça ha puntato molto sui difensori francesi, Lenglet, Umtiti e Todibo fra tutti. Ora però ha bisogno di nuovi nomi e punta gli occhi sull’Italia.

Interesse per difensori di Juventus e Inter

La Juventus intrattiene ottimi rapporti con i Blaugrana, a cui interessano De Ligt, Rugani e De sciglio. Il primo era destinato al Camp Nou la scorsa estate, ma i Bianconeri si inserirono nella trattativa ed ebbero la meglio. Gli altri due invece sarebbero le carte da prendere e tenere in panchina in caso di necessità, per liberarsi di giocatori giudicati inadatti, come Todibo (ora in prestito allo Schalke) e Semedo. Per sostituire Piqué tuttavia ci vuole ben altro. Infatti il Barcellona non solo bussa alla porta della Juve, ma suona il campanello dell’Inter. L’obiettivo principale dei catalani è Milan Skriniar. Per arrivarci però non vuole spendere troppo, visto che ai Nerazzurri vorrebbe già pagare profumatamente Lautaro.

Calciomercato Inter Umtiti : la carriera

Entra allora in scena Samuel Umtiti, nome gradito a Beppe Marotta. Con il Barcellona ha vinto due campionati spagnoli e si è fatto una buona esperienza in campo internazionale, a cui bisogna aggiungere le partite con la nazionale francese, che l’hanno portato sul tetto del mondo nel 2018 e con cui ha sfiorato la vittoria dell’Europeo nel 2016. I principali punti di forza sono la fisicità, il colpo di testa e la velocità. Pecca invece in certe scelte tattiche non sempre fortunate, che lo portano a lasciare spazi liberi o a commettere falli evitabili. Il più grande dubbio sul 26enne sorge però alla voce infortuni. Prima del mondiale in Russia gli era stata consigliata un’operazione al ginocchio, che aveva rimandato per partecipare al torneo. Il Samuel Umtiti post-operazione non ha più avuto la possibilità di dimostrare il valore precedentemente espresso, per via di una riabilitazione lunga e complicata. Non è un caso se, appena ripresi gli allenamenti, si sia dovuto fermare per un dolore al polpaccio.