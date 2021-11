Calciomercato Inter, sempre più vicino il portiere camerunense

La dirigenza nerazzurra sta lavorando al vice Handanovic già a partire da gennaio.

L’Inter vuole confermarsi. Il club di Zhang vuole tornare a essere protagonista come lo scorso anno e per farlo ha bisogno di acquisti mirati, che serviranno per aiutare Inzaghi.

Marotta sta già pensando in ottica 2022 quando si dovrà lavorare alla situazione rinnovi e a qualche giocatore in uscita(vedi Vecino e Sanchez. L’ex direttore della Juventus sta però anche pensando a qualche soluzione in entrata.

Inter, su Onana c’è anche il Barcellona di Xavi

Non è un mistero che l’Inter sta lavorando al dopo Handanovic. La dirigenza nerazzurra ha da tempo individuato il nome di Onana come possibile erede del portiere sloveno ex Udinese.

Il portiere dell’Ajax, che in passato ha rifiutato tutte le offerte dell’Arsenal si svincolerà a giugno ma potrebbe firmare già da febbraio con il suo nuovo club, con Inter e Lione che sono attenti al giocatore, che piace molto però anche al nuovo Barcellona di Xavi, che è a caccia di rinforzi per rinnovare la squadra e che l’allenatore conosce benissimo visto che il portiere è cresciuto nella cantera della Catalogna.