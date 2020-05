Calciomercato Inter, Werner ai saldi: la clausola scende a 50 milioni

I vertici nerazzurri in questi giorni sono doppiamente impegnati: tessono la trattativa con il Barcellona e restano in contatto con il Lipsia per monitorare la situazione di Timo Werner.

Timo Werner ai saldi

L’agente di Timo Werner, Karl-Heinz Forster (terzino della Germania anni Ottanta), quando il suo assistito passò al Lipsia elaborò una clausola contenente varie postille. Come ricorda l’edizione odierna de “la Gazzetta dello Sport”, nelle scorse settimane s’era sempre parlato di un costo di 60 milioni in caso di vittoria del titolo. L’inizio del nuovo anno, però, ha portato una rimonta clamorosa del Bayern Monaco tant’è che adesso il Lipsia è a -5 dalla vetta ed è preceduto anche dal Borussia Dortmund. Data l’impossibilità di vincere il campionato adesso «bastano» soli 50 milioni di

euro per assicurarsi le prestazioni del 24enne tedesco. Ai tempi del coronavirus i prezzi

stanno scendendo e l’Inter non può fare altro che approfittare di questi saldi covid-19.