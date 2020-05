Calciomercato, Inter a caccia di un attaccante

Calciomercato, Inter alle prese col caso Lautaro Martinez. Il calciatore argentino sembrerebbe aver deciso di accettare la corte del Barcellona, con l’Inter pronta a monetizzare il più possibile facendo plusvalenza e reinvestendo sul mercato. Accontentare Lautaro cercando di fare in ogni caso un affare, questo l’obiettivo di Marotta. Per sostituire l’argentino i nomi caldi sono quelli di Pierre-Emerick Aubameyang e Timo Werner. Valutazione simile per i due attaccanti, circa 70 milioni di euro. Più facile convincere l’Arsenal dato che il calciatore non ha rinnovato, più esoso l’esborso per il tedesco che però ha dalla sua l’età, 7 anni meno dell’ex Milan. Intanto si continua il lavoro per arrivare a Chiesa, la Fiorentina chiede 70 milioni, ma con una contropartita tecnica gradita e cash l’affare può concludersi per la felicità di entrambi i club.