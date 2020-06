Calciomercato Inter, Werner sfuma: il Chelsea chiude il colpo

Calciomercato Inter Werner vicino al Chelsea

L’attaccante tedesco Timo Werner lascerà il Lipsia per andare a giocare in Inghilterra in estate, ma secondo i media britannici e tedeschi sembra destinato al Chelsea e non Liverpool. Il quotidiano Bild, la rivista sportiva Kicker e giornali britannici, tra cui The Guardian, affermano che i Blues sono pronti a pagare circa 60 milioni di euro fissati in una clausola che deve essere attivata prima del 15 giugno. Lo rivela adnkronos in una nota di stampa. Werner, 24 anni, ha un contratto fino al 2023 con il Lipsia, dove ha segnato 25 gol in Bundesliga in questa stagione e 31 in tutte le competizioni. L’attaccante è stato a lungo collegato ad un trasferimento ai leader della Premier League, il Liverpool e al loro manager tedesco Juergen Klopp, ma secondo quanto riferito i Reds non sono pronti a pagare la clausola nel bel mezzo alla pandemia di coronavirus. Il giocatore è vicino a firmare un contratto di cinque anni con il Chelsea di Frank Lampard che ha già un nazionale tedesco in rosa, il difensore Antonio Ruediger.

Secondo il Guardian il Chelsea ha avuto “colloqui produttivi” con Werner e Kicker ha affermato che il trasferimento “sarà finalizzato la prossima settimana”. Lampard ha in programma di rimodellare l’attacco del Chelsea e per questo hanno già chiuso con Hakim Ziyech dell’Ajax per 40 milioni di euro. Il Chelsea punta a spendere molto dopo che non è stato autorizzato a effettuare operazioni di mercato la scorsa estate a causa di un divieto imposto dall’Uefa e non ha acquistato alcun giocatore a gennaio. Werner, nel mirino anche dell’Inter per sostituire Lautaro Martinez, è stato vicino anche ad un trasferimento ai campioni della Bundesliga del Bayern Monaco, ma li ha snobbati, dicendo a Bild che “fare un passo verso l’estero sarebbe più allettante piuttosto che un trasferimento al Bayern”.