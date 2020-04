Calciomercato Inter Zanetti Icardi : “Non torna a Milano”

“Per il momento, nessuno sta pensando a quando si ricomincerà, la cosa importante è la salute. Bisogna stare molto attenti perché questo virus è una cosa molta delicata. Speriamo che la situazione possa migliorare, però ci vorrà tempo”. Così Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, intervenuto in diretta Instagram sull’account di ESPN per fare il punto sull’eventualità di ritornare in campo per concludere la stagione. “E’ molto difficile oggi prendere una decisione relativa al calcio, siamo attenti a ciò che sarà deciso, però tenendo sempre presente la salute delle persone”, ha aggiunto.

Calciomercato Inter Zanetti Icardi e Lautaro: la situazione

“Le voci su Lautaro Martinez al Barcellona? Io vedo il suo futuro nerazzurro”. ha proseguto il vice presidente dell’Inter Javier Zanetti, durante la diretta Instagram con ESPN, prova a fugare le voci su un possibile addio dell’attaccante argentino. “Lautaro è migliorato tanto nell’ultimo anno, anche grazie al lavoro di Conte. Io lo vedo felice all’Inter – aggiunge – si identifica con il club. Abbiamo creduto in lui”. E a proposito del lavoro di Antonio Conte, Zanetti dichiara: “Il mister sta lavorando davvero bene e si vedono i risultati. Grazie a lui i giocatori sono migliorati e ora l’Inter può contare su una rosa di grande valore anche economico. La strada da fare è lunga ma vedo un bel futuro davanti a noi”. Infine sul possibile ritorno di Icardi, l’ex capitano nerazzurro dice: “Non so, non abbiamo parlato di mercato per ora. Con il problema che stiamo vivendo a livello mondiale la cosa più importante è la salute”.