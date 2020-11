Inter a Atalanta si sfidano per Soteldo. Rebus cartellino

Il nome del classe 1997 venezuelano non è nuovo nei rumors di mercato dell’Inter. Anche l’Atalanta segue con molta attenzione il talentuoso giocatore del Santos

Inter a Atalanta sono pronte a darsi battaglia per Yeferson Soteldo, classe 1997 del Santos. Esterno d’attacco ma anche trequartista, Soteldo è un giocatore in possesso di ottime qualità tecniche. Per gli addetti ai lavori e gli esperti di calcio sudamericano il venezuelano, per caratteristiche, si avvicina molto a Alejandro Gomez dell’Atalanta.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, proprio le due squadre nerazzurre sono interessate al giocatore ma la questione che tiene banco è quella del suo cartellino. Pur essendo un giocatore del Santos non risulta essere di proprietà del club brasiliano. Questo perché, una volta acquistato dall’Huachipato, i dirigenti brasiliani non hanno potuto versare i 3 milioni di dollari entro lo scorso dicembre. Liquidità assente a causa dei problemi finanziari del club. Questo ha fatto scoppiare una battaglia legale, la FIFA ha riconsegnato di fatto il cartellino al club cileno che può vendere il calciatore in qualsiasi momento.