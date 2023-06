Calciomercato Napoli, occhi sull’Arsenal per la difesa: Adl studia il dopo Kim

Oltre che molta amarezza, l’inaspettato addio di Luciano Spalletti ha lasciato più di un’incertezza nell’ambiente del Napoli, il quale in attesa dell’arrivo del nuovo allenatore sta preparando il calciomercato estivo già da adesso, in modo da poter iniziare la preparazione -a Dimaro e Castel di Sangro- con la rosa quanto più al completo possibile.

Calciomercato Napoli, Kiwior piace a De Laurentiis

Dopo essere stato comprato dall’Arsenal dallo Spezia per 25 milioni di euro più 5 di bonus lo scorso inverno, il destino di Kiwior potrebbe nuovamente essere in Italia. Infatti, secondo quanto riportato da Repubblica, il difensore polacco rientrerebbe nei piani di De Laurentiis e, indipendentemente dal futuro in azzurro di Kim Min-jae, il classe 2000 potrebbe rivelarsi un valido innesto per il futuro della difesa partenopea, la quale oltre a Leo Ostigard e Mathias Olivera non dispone di calciatori particolarmente giovani. Rispetto ad un acquisto a titolo definitivo al momento parrebbe plausibile un tentativo di prestito, con diritto od obbligo di riscatto.