Calciomercato Juve, Alex Sandro ai saluti: il sostituto arriva dalla Premier

Il pareggio del ‘Penzo’ contro il Venezia giunto sabato, rappresenta un’altra grande chance non sfruttata dalla Juventus e testimonia il fatto che la squadra di mister Massimiliano Allegri deve fare i conti con le cattive prestazioni dei suoi interpreti, che da diverso tempo ormai sembrano non riuscire a tornare ai fasti di un tempo.

È il caso di Alex Sandro, il terzino verdeoro sembra infatti abbia subito una preoccupante involuzione che lo ha portato da essere uno dei più promettenti esterni bassi a livello mondiale, fino a diventare la riserva di Luca Pellegrini, che sembra aver scardinato le gerarchie ai danni del classe ’91.

LEGGI ANCHE





Non solo però, ora l’ex giocatore del Porto sembrerebbe non essere più intoccabile per il club di Via Druento, che potrebbe cogliere l’occasione del vicino mercato di gennaio per metterlo sul mercato e tentare di incassare una somma sicuramente non similare a quella che rappresentava il valore del giocatore fino a qualche tempo fa, ma che concederebbe ai torinesi di non perderlo a parametro zero, opzione che si potrebbe verificare nella prossima stagione, dal momento che il brasiliano ha il contratto in scadenza a giugno 2023.

In tal senso i vertici dirigenziali bianconeri starebbero pensando al suo sostituto e Lucas Digne risponderebbe all’identikit del giocatore di valore affermato e che non costi eccessivamente; il francese classe ’93 sarebbe in rotta con Benitez e questo potrebbe favorire lo scatto della ‘vecchia signora’ che valuterebbe attentamente la possibilità di acquisire il cartellino dell’ex terzino della Roma, che potrebbe dare nuova verve nell’out mancino; però monitora anche le prestazioni di un altro esterno basso: Andrea Cambiaso del Genoa sarebbe un interessante profilo che stuzzica le idee della società del presidente Agnelli, il classe ’00 si sta disimpegnando discretamente in questa sua prima parte di esperienza nella serie A con il ‘grifone’ ma il ‘millennial’ sarebbe una soluzione da prendere in considerazione non nell’immediato futuro, che potrebbe sancire la ‘caduta’ di Alex Sandro dopo diverse stagioni da intoccabile.