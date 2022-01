Calciomercato Juventus, sondaggio per l’attaccante: sgambetto alla Roma

Come rivela Sky, La Juventus ha sondato il terreno per il talento iraniano in forza allo Zenit: Sarder Azmoun. A far gola alla Juve è il fatto che l’attaccante andrà in scadenza il prossimo 30 giugno, e come ha rivelato l’ex bomber del Rubin Kazan non ha intenzione di rinnovare e di conseguenze se ne andrà parametro a meno che non se lo porti via qualcuno in questa sessione di mercato.

Azmoun piace in Europa, si è registrato l’interesse del Lione, varie squadre in Germania e anche in Italia con la Juventus e la Roma. La squadra di San Pietroburgo ha aperto alla cessione a patto di trovare prima un sostituto. Le caratteristiche dell’iraniano son diverse da quelle di Chiesa, ma è duttile, e questo piace ad Allegri. Infatti il tecnico ha chiesto alla società un calciatore duttile capace di fornire assist e segnare, e l’identikit è prorpio quello di di Azmoun.