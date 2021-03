Calciomercato Juventus, addio a Dybala: i motivi della vendita

Calciomercato Juventus, addio a Dybala

Paulo Dybala è passato da indiscusso campione a protagonista di una stagione complicata alla Vecchia Signora. L’argentino ha un contratto che durerà fino a giugno 2022, ma anche un rinnovo mai avviato e soprattutto un addio sempre più vicino.

Calciomercato Juventus, due fattori spingono l’argentino verso l’addio

Paulo Dybala, 27 anni, è destinato a diventare uno dei grandi nomi del prossimo mercato estivo. A confermare le voci di un addio è lo stesso vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, che già qualche anno fa ha cercato di includerlo in un’operazione di scambio con il Manchester United, per lo scambio con Romelu Lukaku. Tuttavia, come tutti sappiamo, la possibilità non si è concretizzata e il belga è finito per firmare per l’Inter, di cui ormai è un grande leader.

L’attaccante albiceleste avrà il cartellino cedibile già la prossima estate, quando la Juventus cercherà di piazzarlo sul mercato. Ma cosa spinge la società bianconera a lasciar partire un giocatore che per la squadra è stato importante ed essenziale, soprattutto ancora nel pieno della carriera, pronto a dare ancora di più? Ci sono due ragioni principali che hanno portato a questa situazione. Il primo sono i ricorrenti problemi fisici che in questa stagione hanno ridotto sensibilmente presenza e prestazioni. Durante questa stagione ha preso parte a 16 partite, mettendo a segno 3 gol e 2 assist. Il secondo è il mancato accordo tra il calciatore e la società in vista del rinnovo di un contratto che attualmente dura fino a giugno 2022. La Juventus, nel caso non riuscisse a piazzare Dybala sul mercato quest’estate, senza un rinnovo rischia di perdere il giocatore a costo zero in un solo anno. Questo spinge la Juve a vendere Paulo Dybala entro la prossima estate. Ma non ci sarebbero troppi problemi, sull’argentino ci sono già Paris Saint Germain e Barcellona.