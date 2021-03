L’eliminazione dalla Champions League brucia. La Juventus era favorita e nonostante la rosa nettamente superiore a quella del Porto, il passaggio al turno successivo non si è concretizzato. Non resta che la corsa scudetto, e la Coppa Italia. Più difficile da realizzare la prima, mentre per il secondo trofeo non ci dovrebbero essere problemi.

Oltre ai trofei ancora “in gara”, la Juventus vivrà una rivoluzione: l’inizio di un nuovo ciclo. Via i più anziani e coloro che sono reputati non adatti al progetto. Tra gli addii quello certo è quello di Adrien Rabiot.

Adrien Rabiot è arrivato alla Juventus a parametro zero nel 2019 ma il suo arrivo, aldilà dell’entusiasmo iniziale, ha tradito le aspettative. Così la compagine bianconera ha deciso di metterlo sul mercato e l’Everton di Ancelotti ha offerto 30 milioni di euro.

I Toffees riusciranno a strappare alla concorrenza quel giocatore tanto richiesto dal tecnico italiano che ha già allenato e apprezzato ai tempi dell’avventura parigina al PSG.