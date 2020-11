Dalla Francia: un obiettivo di mercato della Juve rompe con il club

Il centrocampista francese avrebbe rifiutato di svolgere un allenamento programmato con la squadra. La situazione favorisce la Juventus

Secondo quanto riferito da L’Equipe il rapporto tra il Lione e Houssem Aouar si sarebbe strappato. La causa è il rifiuto di un lavoro fisico programmato dopo il match contro l’Angers. Da tempo il classe 1998 è nel mirino della Juventus, considerando anche il tentativo di portarlo a Torino già la scorsa estate. Il dt Fabio Paratici vorrebbe cogliere il momento di tensione che si è creato tra il giocatore e il club. Strapparlo al Lione, però, non sarà cosi semplice. Il contratto di Aouar scede a giugno del 2023, il presidente Aulas non vuole venderlo per una cifra che vada sotto i €50M considerando anche che il calciatore francese è un prodotto del vivaio dell’OL. Però, i buoni rapporti tra le due società e i presidenti potrebbero agevolare l’operazione di mercato. La Juve vuole provarci già a gennaio ma sarà molto dura, la cosa certa è che Aouar piace e non poco ai bianconeri e il tentativo verrà fatto.