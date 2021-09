Parole sibilline che fanno intravedere un prossimo futuro

Nella giornata di ieri il potente procuratore ha rilasciato ai giornalisti delle dichiarazioni che hanno infiammato i cuori dei tifosi bianconeri. E sono parole che riguardano un ex giocatore della Vecchia Signora: Paul Pogba. Raiola infatti ai media che lo hanno intervistato ha detto: “Il contratto di Pogba scade il prossimo anno. Parleremo con il Manchester e vedremo. Di sicuro Torino gli è rimasta nel cuore e a queste cose lui ci tiene molto. La possibilità che torni alla Juventus c’é ma dipende anche dalla Juve”.



Allegri acquisirebbe un rinforzo dal sicuro valore

L’indimenticata roccaforte del centrocampo juventino non ha ancora rinnovato il suo contratto che lo lega ai Manchester United, in scadenza nel 2022. Dopo un’estate di rumors che avevano dato il prolungamento come già fatto, nel concreto ancora non c’è stato alcun passo avanti. Il francese ama Torino, e nel capoluogo piemontese ritroverebbe il suo grande amico Paulo Dybala. Per il momento le parti si limitano ad un platonico flirting, ma se mai il dialogo dovesse dialogare Allegri acquisirebbe un rinforzo dalla sicura caratura.