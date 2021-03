Juventus, il rinforzo sulla sinistra arriva dall’Atalanta

In casa Juventus si programma il mercato in vista della prossima stagione. Obiettivo Gosens dall’Atalanta

La stagione della Juventus ha già decretato il primo verdetto con l’eliminazione dalla Champions League a discapito del Porto. Però, numeri alla mano, i bianconeri sono ancora in corsa per lo Scudetto; a 12 gare dalla fine e una partita da recuperare la distanza potenziale dall’Inter capolista potrebbe essere di 7 punti. E’ un distacco sicuramente difficile da colmare ma aritmeticamente il primo posto è ancora possibile. A maggio, invece, i bianconeri si giocheranno la finale di Coppa Italia contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Ci sono ancora molte partite e obiettivi raggiungibili; prima di fare delle valutazioni sulla prima annata di Andrea Pirlo i dirigenti della Juventus devono attendere. Intanto, il mercato non è fermo. I bianconeri in questa stagione hanno faticato in alcune zone del campo e indubbiamente la rosa verrà rinforzare e anche leggermente stravolta. Naturalmente il futuro di Cristiano Ronaldo è un tema molto caldo perché con la sua partenza potrebbero aprirsi molti scenari.

Calciomercato Juventus, via Alex Sandro dentro Gosens

Tra i reparti che verranno ritoccati e rinforzati c’è sicuramente la fascia sinistra. Le prestazioni di Alex Sandro, spesso colpito da problemi fisici, stanno facendo riflettere la società bianconera. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport non è da escludere che i bianconeri decidano di cedere il brasiliano al temine della stagione. Il brasiliano è arrivato dal Porto per 26 milioni e l’obiettivo della Juventus diventa quello di monetizzare il più possibile. Per la rosea, il sostituto potrebbe essere Robin Gosens, giocatore dell’Atalanta. Il tedesco sotto la gestione Gasperini è cresciuto tantissimo tanto da diventare un giocatore ambito da molti club. Il classe 1994, oltre ad essere un terzino di spinta, è un calciatore che offre un apporto anche in fase realizzativa. Questa stagione Gosens ha già messo a segno 10 gol tra Serie A e Champions League. Strapparlo alla Dea non sarà semplice ma le due società hanno degli ottimi rapporti che potrebbe agevolare la trattativa.