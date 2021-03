Dalla Spagna, l’atalantino è una priorità della Juventus

In casa Juventus si pensa a come rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Robin Gosens dell’Atalanta è in cima alla lista

La Juventus deve concludere la stagione nei migliori dei modi. Dopo il clamoroso k.o interno contro il Benevento il sogno scudetto sembra essere ormai tramontato. Gli obiettivi restano due: vincere la Coppa Italia contro l’Atalanta e qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Al termine della stagione, invece, si potrebbe assistere ad una importante rivoluzione della rosa. Verranno ritoccati quasi tutti i reparti ma ci sono tanti nodi da sciogliere. Resta sempre in bilico il futuro di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, mentre a centrocampo si punterà a generare delle plusvalenze con le cessioni di Aaron Ramsey e Adrien Rabiot. Il primo è si è reso protagonista in negativo di una stagione ricca di infortuni, situazione non nuova al gallese. Il francese, invece, da quando è arrivato a Torino ha deluso fornendo prestazioni non all’altezza. Anche la difesa verrà rinforzata. Sulla sinistra Alex Sandro potrebbe lasciare con la Juventus che in estate cercherà di venderlo per almeno 20 milioni di euro. A quel punto servirà un nuovo terzino ma in casa bianconera si hanno già le idee chiare su chi possa sostituire il brasiliano.

Calciomercato Juventus, all-in per Gosens dell’Atalanta

Il nome che stuzzica non poco i desideri dei dirigenti della Juventus è quello di Robin Gosens dell’Atalanta. Il tedesco sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini è cresciuto tantissimo tanto che il classe 1994 è riuscito a convincere anche Joachim Löw a convocarlo nella Nazionale maggiore tedesca. L’atalantino si sta dimostrando abile anche in fase offensiva considerando che è diventato l’attaccante aggiunto della Dea. I numeri parlano chiaro: 139 presenze con la maglia dell’Atalanta e 25 gol e 19 assist all’attivo. Secondo TodoFichaje, la Juventus ha già avuto dei contatti con i bergamaschi; il contratto di Gosens scade nel 2022 e per la cessione la Dea chiede almeno 40 milioni di euro. I bianconeri faranno di tutto per aggiudicarsi il terzino tedesco, il suo acquisto potrebbe essere finanziato in parte dalla cessione di Alex Sandro.