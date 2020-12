Juventus, clamoroso retroscena: ecco perché è saltato il colpo di mercato

Emergono sempre più retroscena di quello che sarebbe potuto essere un grandissimo colpo di mercato per la Vecchia Signora, nell’articolo tutti i dettagli.

Era stato uno degli obbiettivi principali di mercato della Juventus nella scorsa stagione, inoltre con la sua ottima prestazione era stato uno degli artefici dell’uscita dalla Champions della Juventus. Houssem Auoar, centrocampista del Lione, è stato davvero vicinissimo a vestire la maglia bianconera in questa stagione. Sono infatti diverse le fonti che confermano le dinamiche di mercato.

Secondo quanto riportato dall’Equipe, il passaggio di Auoar per 55 milioni di euro sarebbe saltato a causa del rifiuto di Bernardeschi di lasciare la Juventus per i transalpini in prestito. Da Tuttosport invece emerge che vista la difficoltà nel reperire la cifra richiesta per il giocatore, la Juventus avrebbe virato le proprie energie su Federico Chiesa. L’esterno in seguito è passato alla Juventus con la vantaggiosa formula del prestito biennale per 10 milioni di euro con obbligo di riscatto a determinate condizioni fissato a 40 milioni + altri 10 di bonus. Una formula che il Lione non era disposto ad accettare, preferendo invece la cessione a titolo definitivo.