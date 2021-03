Juventus, via Buffon ma resta in Italia. Rinnovo per Danilo

Tra addii e rinnovi, in casa Juventus non si pensa solamente al mercato in entrata. Buffon può lasciare, Danilo rinnova

La Juventus in vista della prossima stagione potrebbe avviare una piccola ed importante rivoluzione della rosa. Tanti i nomi finiti nella lista dei cedibili. In difesa bisogna far fronte all’età avanzata di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci con quest’ultimo che sembrerebbe essere finito nuovamente nel mirino del PSG. Sulle fasce si pensa invece alla cessione di Alex Sandro; in estate l’ex Porto potrebbe lasciare l’Italia e per la cessione i bianconeri vogliono monetizzare almeno 20-25 milioni di euro. A centrocampo, invece, sia Adrien Rabiot e sia Aaron Ramsey sembrano destinati a partire; i due sono arrivati a parametro zero e la Juventus punta a generare delle importanti plusvalenze. In attacco, invece, tutto ruota intorno a Cristiano Ronaldo. Le probabilità che possa lasciare a fine stagione sono molto alte. Da capire, invece, il futuro di Paulo Dybala che non ha ancora rinnovato il proprio contratto. Potrebbe restare Alvaro Morata.

Calciomercato Juventus, Buffon ritorno al Parma. Danilo rinnova

Come riferito da todofichajes, il futuro di Gianluigi Buffon potrebbe essere lontano dalla Juventus ma non dall’Italia. Il contratto del portiere scade a giugno ma il classe 1978 non sembra intenzionato a rinnovare e ne ad appendere gli scarpini al chiodo. Per il portale spagnolo Buffon vorrebbe concludere la sua carriera da giocatore nel Parma; squadra che lo ha lanciato e che gli ha permesso di diventare uno dei portieri più forti al mondo. Fabio Paratici spinge per la permanenza, cercando magari di strutturare un contratto che prevede un futuro da dirigente. Però, l’ipotesi Parma si rafforza sempre di più. Diverso il futuro di Danilo, la dirigenza è convinta e vuole puntare ancora sul brasiliano e in questi giorni ha iniziato a parlare con gli agenti del giocatore. L’obiettivo è quello di prolungare il contratto per un’altra stagione considerando che la scadenza di quello attuale è fissata per il 2024.